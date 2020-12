Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, esprime la sua opinione sulla squadra allenata da Antonio Conte.



“L’Inter fa le cose semplici, giuste. Secondo me è tornata a essere squadra, sull’onda del finale dell’anno scorso con questo 352. Rispetto alle prime partite di campionato, adesso si crea anche lo spazio per andare in contropiede. In questo momento l’Inter è una squadra che mi piace, mentre prima ero abbastanza critico, adesso in queste partite è tornata a fare l’Inter. Il merito lo do a Conte. Arrivava da una partita difficile e quella contro il Bologna era una gara da non sottovalutare“.