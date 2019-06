Beppe Bergomi ha parlato durante la festa organizzata dalla Curva Nord dell'Inter dei valori che contraddistinguono il club nerazzurro; queste le sue parole riportate da FcInternews: ''Per me è un piacere essere qui con voi, grazie per il vostro entusiasmo. Sentivo prima parlare di DNA nerazzurro: noi, secondo me, abbiamo dei valori completamente diversi dagli altri. Dei valori importanti, che dobbiamo portare avanti con grande orgoglio e determinazione. Anche negli ultimi anni in tanti si sono recati sugli spalti dello stadio. Io ho appena scritto un libro, 'Bella Zio', dove parlo di questa cosa, che mi porto dentro e mi piace esprimere anche oggi con voi''.