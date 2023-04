Beppe Bergomi analizza la vittoria dell’Inter sulla Lazio a Sky: : "Vedo una squadra che sta bene mentalmente, un mese fa questa partita l'avrebbe persa. Ha mantenuto tranquillità e pazienza con la convinzione di poterla recuperare. Acerbi ha fatto un errore, ma è anche l'unico giocatore che non fa mai turnover, Inzaghi non ci rinuncia mai. L'Inter è rimasta sempre in partita, ha pareggiato al 77' contro una buona Lazio e poi con pazienza è riuscita a vincerla".