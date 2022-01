Beppe Bergomi parla a Radio Kiss Kiss della situazione in casa Inter: "Io ho messo il Napoli favorito alla prima giornata, non pensavo di vedere l'Inter lì dopo le cessioni. Complimenti al lavoro di Inzaghi, ma il Napoli è straordinario e Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile, ci sono giocatori che sono determinanti e che sono mancati, come Fabian, Osimhen, Anguissa e Koulibaly, ma la squadra è lì e non ha mai accampato alibi".