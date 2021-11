Ospite dell'evento che ha visto intitolare l'Istituto Superiore Statale Giuseppe Luigi Lagrange di Milano, in onore di Mauro Bellugi, l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sulla squadra allenata da Simone Inzaghi.



"L'Inter ha riaperto il discorso scudetto. Ieri ha vinto uno scontro diretto con merito, ma anche negli altri aveva giocato bene, soffrendo nel finale e perdendo qualche punto. E' la squadra che in Italia attacca con più uomini, tiene il ritmo alto. Chi entra, per questo motivo, deve tenerlo tale. Avendo una rosa profonda, può rimanere a questi livelli".