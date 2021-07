Intervenuto ai microfoni di Fcinter1908.it, Beppe Bergomi ha parlato di Nicolò Barella: "E’ prontissimo anche per diventare capitano: deve solo migliorare nella gestione delle proteste. Quest’anno all’Inter ha fatto una cosa fantastica giocando per molte partite in diffida, gestendosi per evitare la squalifica. Si è visto tanto il lavoro di Conte su di lui, deve continuare su questa strada. Farà il capitano dell’Inter per dieci anni perché ha tutto: tecnica, inserimento, personalità e anche la sensibilità giusta. Gli ho chiesto un messaggio per una bimba ammalata e lui non ha esitato un attimo nel mettersi a disposizione".



SU INZAGHI - "La scelta di Simone è giusta. Dà un senso di continuità, anche se lui ha un suo modo di gestire il gruppo, gli allenamenti e di giocare. Porterà novità che dopo due anni di Conte possono essere positive. Sostituire Hakimi sarà difficilissimo, bisognerà capire come intenderanno sistemare la squadra nel complesso. Se perdono soltanto Hakimi se la giocano assolutamente".