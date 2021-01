Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter, commenta ai microfoni di Sky Sport il derby di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Milan: "Non ho visto un Milan in difficoltà. E’ vero che ha perso una brutta partita con l’Atalanta, ma nel derby è rimasto in partita. L’Inter è una squadra solida, il tipo di gioco è sempre quello. Contro squadre che si chiudono può soffrire, ma se l’affronti a viso aperto ti può fare veramente male. Eriksen? Sono contento per questo gol che ha fatto. Nella testa di Conte non è un titolare, può entrare. Per me non è alternativa di Brozovic: quel ruolo è delicato. Conosciamo le sue doti balistiche, ma l’aspetto dinamico è la carenza di questo ragazzo e lì ci vuole grande attenzione anche in fase di non possesso".