"E’ una squadra che deve assolutamente crescere". Lo dice a Sky Sport Beppe Bergomi a proposito dell'Inter: "Visto Hakimi? A me sembra sia chiaro a tutti che debba essere utilizzato in maniera diversa, non gli si deve dare palla addosso. Non credo Conte cambierà qualcosa tatticamente. L’Inter deve recuperare, andrà sulle certezze".