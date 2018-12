Silvio Berlusconi rinforza il Monza sul mercato: già 8 acquisti realizzati. Agli svincolati Iocolano e Guarna tesserati in autunno, si aggiungono infatti altri sei innesti che potranno scendere in campo dopo la sosta invernale del campionato di Serie C. Ufficializzati da giorni Fossati, Lora e Scaglia, sotto l’albero il club brianzolo ha piazzato un altro tris di colpi.



La nuova coppia del gol sarà composta da Brighenti e Marchi, strappati rispettivamente a Cremonese e Gubbio e costati entrambi 300mila euro di cartellino. Dai grigiorossi arriverà alla corte di Brocchi anche il difensore Marconi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, poi il prossimo innesto dovrebbe essere il laterale destro Bearzotti, attualmente in prestito al Cosenza ma di proprietà del Verona.