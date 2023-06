Non perché, dopo la lunga malattia e le tribolazioni che ha comportato, fosse inaspettata, ma perché, nonostante i presagi della fine,Visionario ed eccessivo, Berlusconi ha cambiato l'Italia, lo si voglia ammettere o no, lo si voglia accettare o meno. Ha cambiato, oltre che la politica, anche il destino di due settori vitali e consonantici con la nostra professione: loe laQuando morì l'Avvocato, ero direttore di Tuttosport e ricordo nitidamente sia la mattina della scomparsa, l'alba del, sia il giorno successivo. La salma venne esposta al Lingotto e i familiari, accanto al feretro, strinsero la mano, dalle sette della mattina alle sette della sera, a tutta quella Torino che volle onorarlo. Oggi una rappresentazione della morte così poderosa non è certo pensabile (infatti, per ragioni di ordine pubblico, non ci sarà la camera ardente negli studi di Mediaset), tuttaviaEntrambi capitani d'industria, entrambi amanti dello sport e del calcio in particolare, tanto da avere due squadre titolatissime, entrambi editori, entrambi senatori anche se con percorsi diversi (Agnelli era stato nominato senatore a vita).Una domenica, dopo Juventus-Milan, con successo dei rossoneri in trasferta, Agnelli andò nello spogliatoio dei rossoneri e, davanti a Berlusconi e Sacchi, disse:. Una dichiarazione di stima. La differenza tra Berlusconi ed Agnelli è che uno, seppur in maniera controversa,(o con l'aiuto di Bettino Craxi) e l'altro era l'espressione (e poi protagonista) di u. Un'altra distanza, certamente più marcata, è quella comportamentale. Berlusconi era impegnato in unapressoché costante del mondo, del pubblico, della scena. Mentre Agnelli, da questi e altri punti di vista, ha vissuto di rendita. E poi Silvio è sempre stato attratto dalla sfida per essere al centro dell'universo, Agnelli portava la scena al suo centro.Berlusconi ha diviso molto più dell'Avvocato. Anche nel calcio, e perfino i tifosi milanisti, ma soprattutto nell'editoria con la creazione di Mediaset e la proprietà del Giornale, fino alle dimissioni di Indro. L'entrata in politica, della primavera del '94, fu ancora più lacerante, ma Berlusconi non perse mai l'abitudine di piacere, di tessere consenso, di raccogliere adesioni. Anzi, quella strategia divenne ancora più battente.Alla fine, sia quando scomparve Agnelli, sia con la morte di Berlusconi se ne vanno dueche, in vita,. Il loro addio ha significato e significherà l'inizio di uno. Prevedo molti gelidi congedi e qualche pozione di arsenico senza vecchi merletti.. Tranne nelle aziende editoriali, dove tutto è stato saldamente dirottato nelle mani di Marina e Piersilvio, i due soli veri eredi dell'imprenditoria berlusconiana.