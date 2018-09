Silvio Berlusconi e Adriano Galliani pronti ad acquistare il Monza, Ariedo Braida commenta a LaPresse: "Senza il calcio non possono stare quei due, lo sapevo. Tutti sanno poi l'affetto che mi lega a Galliani. Mi piace questa cosa, lo fa sentire ancora un ragazzo. Ma mi piacciono tutti i buoni sentimenti della vita che si saldano al calcio. Berlusconi e Galliani hanno fatto tante cose insieme e fanno sempre le cose insieme. Il Monza fa parte della loro vita, Arcore è Monza Brianza. Il calcio fa parte di quelle cose che si possono tranquillamente definire dna, proprio come i sentimenti, proprio come gli amori. Io con loro a Monza? Eh eh eh (sorride, ndr) sto bene al momento dove sto...".