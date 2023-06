Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan, si è così espresso al Corriere di Calabria ricordando Silvio Berlusconi: "Era un uomo carismatico e si ricordava sempre della mia famiglia, mi chiedeva se andasse tutto bene a casa, come stessero mamma Costanza e papà Franco. Conosceva il nome delle mie sorelle. Milanello era una macchina impeccabile e penso che sia stato stato merito di Berlusconi. Noi dovevamo indossare solo gli scarpini la domenica, al resto pensava lui. Era un club strutturato e all’avanguardia e non ci mancava veramente nulla".