Nuovo bollettino medico emesso dall'ospedale San Raffaele sulle condizioni del patron del Monza Silvio Berlusconi. L'ex Presidente del Consiglio si trova ricoverato presso la struttura milanese dallo scorso mercoledì per le complicazioni di un'infezione polmonare figlia di una forma acuta di leucemia. "Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo", recita la nota diffusa in mattinata dal San Raffaele.