Al termine di Udinese-Monza, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport: "Questa gara è stata un mix di emozioni. Usciamo con rammarico, ma restare in vantaggio fino al 90' qui a Udine è un segnale positivo. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol su un errore di lettura. Il nostro merito è quello di essere rimasti in gara e aver fatto un grande secondo tempo, mettendo sotto l'Udinese. Dopo il vantaggio eravamo in completa gestione: non siamo stati cinici nelle ripartenze che abbiamo avuto, e il rigore finale l'avete visto tutti...".



"Ci tenevamo a regalare una gioia la presidente, ma so che è contento della partita: abbiamo giocato con cuore e testa. Petagna è entrato con la giusta mentalità: avevo parlato con lui e sapeva che la sua esclusione fosse legata a una scelta tattica. Aveva grande voglia, aveva anche i suoi familiari qui a Udine. Quando ho iniziato a fare questo lavoro mi sono ripromesso di non criticare gli arbitri, che possono sbagliare come noi: mi dispiace solo il fatto che sia stato adottato un metro non coerente. Il rigore di Petagna si poteva dare, ma anche quello di Becao su Valoti".