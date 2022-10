Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

: “Per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce.” La premier in pectoredeve gestire una figura imprevedibile.i, come dimostrano le ultime elezioni. Gli audio rilasciati da La Presse e registrati al Senato ci restituiscono un Cavaliere di nuovo legato alla figura di Putin: “e una lettera dolcissima. I russi si sentono in guerra con l’Italia perché l’Italia dà armi all’Ucraina.”Queste dichiarazioni fanno tanto rumore, in un momento in cui il numero 2 di FI Tajani è in lizza per essere Ministro degli Esteri. Ufficialmente la(“Silvio Berlusconi è il leader di Forza Italia, è una figura autorevole e si assume la responsabilità di quello che dice. Ma la posizione della coalizione è chiara: 'senza se e senza ma' condanna quello che Putin sta facendo, il centrodestra è compatto al fianco del popolo ucraino, con la Nato e gli Usa.”), intervistato a Porta a Porta: “Putin? Conosco Berlusconi, ha questi rapporti personali a cui vuole sempre tenere fede. Non è una novità assoluta ma al di là delle frasi in libertà, non pubbliche ma rivolte ai suoi ristretti, credo che alla fine non ci sia alcuna sbandata. Mi interrogherei piuttosto su chi fa uscire queste cose.”Il Corriere della Sera: “. È fatto così, è più forte di lui.”, dimostrando quanto Berlusconi sia ancora oggi ago della bilancia della politica italiana, pur con percentuali inferiori rispetto agli anni ’90 e ’00., con Giorgia Meloni che si ritrova a gestire una figura ingombrante, rinvigorita dalle ultime elezioni politiche e che non ha alcuna intenzione di accettare un ruolo da riserva.