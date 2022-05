"Abbiamo combattuto per un lungo anno e abbiamo raggiunto un traguardo storico. Il Monza non era mai stato in serie A e oggi ci è riuscito. È una cosa meravigliosa per noi e per tutti i cittadini della Brianza". Così il presidente del Monza, Silvio Berlusconi al termine della vittoria del Monza sul campo del Pisa.



PARLA GALLIANI - Ancora più emozionato Adriano Galliani, brianzolo doc. "È un sogno che si realizza. Io sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. È la prima volta in 110 anni che si riesce ad andare in serie A. Dopo tanti anni, da ex tifoso bambino che veniva allo stadio con la mamma, sono davvero felice". Parlando ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, Galliani ha aggiunto: "Pensavamo di salire in A già l'anno scorso, un obiettivo che abbiamo sfiorato. Pensare a un Monza-Milan di campionato è un sogno incredibile. Come ho resistito a queste emozioni? Non ho visto il gol del Pisa che ci ha portati ai supplementari. Il mercato? Io sono spendaccione di natura..."