Quando parla non è mai banale. Nel post partita della sfida tra Monza e Triestina, il neo presidente del club brianzolo Silvio Berlusconi ha rilasciato importanti dichiarazioni di mercato: "Non guardo più la serie A, ora mi interessa solo il Monza,- sono le parole raccolte da monza-news.it - . Kakà? Magari" . Poi sul Milan: "Elliott dà garanzie al Milan e sa che non dovrà fare brutte figure. Ha investito tanto e sicuramente vorrà rivendere ad una cifra maggiore. Higuain è un goleador che mancava al Milan da anni, ma non capisco perché non sia supportato da una seconda puntaGuarderò il derby alla televisione con disappunto per il modulo e il modo con cui gioca il Milan. Non capisco perché ci arrivo io, ci è arrivato Ancelotti e anche Capello e non ci arriva l’attuale guida tecnica".