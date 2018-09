Venerdì è stato il giorno degli annunci ufficiali e delle conferenze stampa di presentazione. Ora il nuovo Monza del corso Berlusconi-Galliani inizia a prendere forma. Un progetto che, inevitabilmente, ha molti richiami col Milan del passato e, oltre al presidente e all'amministratore delegato di 31 anni di vittorie rossonere, presto potrebbe vedere anche il coinvolgimento di un vero e proprio idolo per il popolo milanista: Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti Kakà.



ANCHE KAKÀ? - Un'indiscrezione romantica, uscita nei giorni scorsi, che ha più di un fondo di verità. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, c'è la volontà di riportare Kakà in campo e di fargli disputare qualche partita con la maglia del Monza. Un'idea che avrebbe un grande richiamo a livello di marketing ed entusiasmo, con l'ex numero 22 del Milan che, dopo aver incontrato qualche settimana fa Leonardo e Paolo Maldini, sta riflettendo sul proprio futuro e su quale ruolo intraprendere fuori dal campo. Prima, però, potrebbe accettare un'ultima sfida, insieme a chi lo ha portato in Europa quando era poco più che un ragazzino.