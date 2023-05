Le condizioni del patron del Monza Silvio Berlusconi, ricoverato ormai da oltre un mese all'ospedale San Raffaele di Milano, migliorano di giorno in giorno. Difatti, nella giornata di oggi, il professorZangrillo e Fabio Ciceri hanno diramato un nuovo bollettino medico con un aggiornamento sullo stato di salute del presidente.



IL BOLLETTINO - "Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica", si legge nel comunciato. L'ex Premier non verrà quindi dimesso, ma proseguirà la degenza presso la struttura medica.