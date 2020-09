Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. Lo annuncia il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare e Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano., il professor Zangrillo: "Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. Berlusconi è stato sottoposto a tampone per un recente soggiorno in Sardegna" le parole riportate da Adnkronos. Niente Milan-Monza, quindi, per l'ex patron milanista, ora proprietario del club brianzolo, che si terrà sabato sera a San Siro, teatro dei suoi tanti successi in rossonero.



Silvio Berlusconi commenta così la sua positiva al coronavirus: "Sarò presente in campagna elettorale con intervistet v e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia" le sue parole in collegamento con il Movimento azzurro donne, riportate dall'Ansa.