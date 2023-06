Si va verso i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, ex patron del Milan e proprietario del Monza. Lo riporta l'Ansa. La certezza della cerimonia nella cattedrale si avrà nel momento in cui saranno proclamati i funerali di Stato, che paiono scontati.



Per quanto riguarda la camera ardente, invece, ancora non ci sono novità. "Ho fatto sapere alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero, il Senato è disponibile ad allestire la camera ardente. Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l’estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in collegamento telefonico con il Tg1, in un ricordo del leader e senatore di Forza Italia. E ha aggiunto: "Simbolicamente credo sia qualcosa che abbia un significato, ma la decisione è chiaramente della famiglia. Io posso solo dare la disponibilità del Senato".