Silvio Berlusconi sta molto meglio. L'ex presidente del Milan, attualmente al Monza, parla in collegamento telefonico ​all’iniziativa di Forza Italia “Italia, ci siamo”, e aggiorna sulle sue condizioni di salute: "Io fortunatamente sto meglio, ma i medici che mi curano ancora non mi consentono di partecipare ad eventi pubblici. Vi prometto però di essere presto con voi anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali di questo autunno. Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondate", ha detto ancora Berlusconi. Che ha poi lanciato un messaggio a Salvini e Meloni: "Da qui al 2013 serve il partito unico del centrodestra. Salvini e Meloni dicano sì. No a fusioni a freddo o calate dall’alto ma due anni per una costruzione dal basso cominciando con il coordinamento dei gruppi parlamentari. Dove Forza Italia è essenziale, unici liberali".