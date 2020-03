Prima Opa dalla diffusione del coronavirus in Italia. Silvio Berlusconi vende tutte le proprie quote in MolMed (pari al 23,125% della società specializzata nel biotech medicale in particolare nelle terapie genetiche e cellulari per la cura di tumori e malattie rare) ai giapponesi di Agc (gruppo Mitsubishi), che mettono sul piatto il corrispettivo di 0,518 euro per azione.



Il presidente del Monza incassa così un premio del 37,8% rispetto ai valori di un anno fa e valorizza l'azienda 240,067 milioni di euro: il 110% in più rispetto alla seduta in Borsa di lunedì scorso (0,24 euro ad azione).

Ma per lui non è un affarone: Berlusconi aveva messo nelle casse di MolMed 62 milioni di euro e ora si appresta ad incassarne 55,5. Anche se per il bilancio di Fininvest ci sarà comunque una plusvalenza lorda di una trentina di milioni rispetto all'attuale prezzo di carico.



A fine 2019 il totale dei ricavi operativi di MolMed è risultato pari a 36,272 milioni, in crescita del 21,4% grazie allo sviluppo del business conto terzi, che registra ricavi di vendita per 34,338 milioni, in rialzo del 41,8% rispetto all'esercizio precedente. Mercoledì il titolo a Piazza Affari ha segnato un incremento dell'80% arrivando a 0,46 euro ad azione, comunque sotto i 51 centesimi messi sul piatto dai giapponesi.