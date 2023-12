, tra Serie B e Coppa Italia. I conti sono presto fatti, Adrian. Una media da bomber, per lui che fa il centrocampista. Regista, mezzala, trequartista, il talento delsa fare tutto e lo sa fare bene. Ha occhi che vedono traiettorie che gli altri non vedono e piedi in grado di fargli trasformare quelle idee in passaggi, lanci e tiri. Doti naturali, curate e migliorate negli anni delle, e messe in mostra nei due anni e mezzo di Parma in Serie B. Un'avventura cominciata con un problema cardiaco e un'operazione che lo hanno tenuto fermo per diversi mesi, ma che sta regalando tante soddisfazioni al classe 2001 e ai gialloblù.Anche grazie alle sue magie, il Parma è primo in classifica al termine del girone di andata con sei punti di vantaggio sulle seconde, Venezia e Como. Quel Parma con cui. Una scelta non banale, viste le, conche si sono interessate nei mesi scorsi e anche gli accostamenti a big come Milan e Juventus. Una sorta di, quello che c'è tra Adrian e il suo club,, dovuto al forte legame che anche quell'inizio complicato ha creato. Poi, il prossimo giugno, sarà il momento del salto. In A col Parma o altrove, le offerte per il piccolo mago non mancheranno certamente.