Quattro mesi fa, come mai prima, Domenico Berardi è stato vicino a lasciare il Sassuolo. Negli ultimi giorni di agosto la Juventus aveva deciso di puntare con decisione su di lui, ricevendo in cambio il sì dell'attaccante classe '94. Per far sì che questo progetto diventasse realtà, mancava solo l'ok del Sassuolo, che rifiutò l'offerta bianconera e arrivò a un muro contro muro col suo capitano. Da allora la situazione si è ricomposta e Berardi ha ricominciato a segnare come sempre, ma non è cambiato l'apprezzamento che Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juve hanno per lui. Anche in vista del mercato di gennaio.