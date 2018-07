Sono arrivati a Milano in quattro. Tutti insieme al tavolo per Bernard, una vera e propria delegazione di agenti da Londra per tornare a dialogare col Milan del jolly d'attacco brasiliano libero dallo Shakhtar Donetsk, acquistabile a parametro zero e già nel mirino rossonero durante la gestione Fassone-Mirabelli. All'epoca non se ne fece nulla, storia di un mese e mezzo fa; oggi, Bernard è un'idea che il Milan sta valutando perché il brasiliano si è nuovamente offerto con tanto di arrivo dei suoi agenti capitanati da Giuliano Bertolucci, braccio destro di Kia Joorabchian.



CIFRE E DUE STRADE - Il primo incontro c'è stato nella mattinata di ieri in un hotel del centro di Milano: Leonardo in persona con gli agenti di Bernard, la richiesta da 3 milioni di euro (poco più con i bonus) a stagione sul tavolo e le commissioni come reale fattore da valutare per stringere o meno. Il Milan ci pensa e valuta, sensazioni positive dopo l'incontro senza aver ancora dato alcuna risposta definitiva: gli agenti di Bernard hanno prospettato al momento due strade, una porta al Milan di Leonardo mentre l'altra al Chelsea di Maurizio Sarri. Abramovich fa da sempre affari con Kia e Bertolucci, Bernard a costo zero è un'opportunità che a Londra valutano, il Milan però ha il sì del giocatore e un gradimento totale. Palla ai rossoneri quindi, intanto Bernard vota Diavolo. Leonardo studia il primo affare a costo zero della sua nuova era; naturalmente, brasiliano.