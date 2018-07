Alen Halilovic, esterno offensivo del Milan, parla ai canali ufficiali della società rossonera: "Sono molto felice di essere qua in America. Stiamo lavorando molto durante le sessioni di allenamento, nonostante il caldo. Il mister è felice, lavora con noi e ci aiuta. Pretende sempre il 100% e ci protegge. Sono molto contento di essere un giocatore di Gattuso. Abbiamo ancora tempo prima dell'inizio del campionato, che è la cosa più importante per noi. Questo stadio in Minnesota è uno dei più belli che abbia mai visto. Sono molto felice di avere la possibilità di giocare contro il Tottenham. Compagni? Mi stanno dando una grossa mano, adesso quando torneremo in Italia inizierò a imparare l'italiano. E' importante per ogni giocatore capire il mister e i compagni. Abbiamo tre grossi match qua in America e ci stiamo preparando bene per affrontarli al meglio".