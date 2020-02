Federico Bernardeschi è pronto a reinventarsi mezz'ala pur di ritrovare uno spazio da protagonista nella Juventus di Sarri. Le voci su una possibile partenza nell'ultima finestra di mercato sono alle spalle, ma il calciatore bianconero non ha potuto non parlarne, in occasione dell'evento "Nike for school".



"Ho un contratto con la Juve, non è un problema: sto bene a Torino, più avanti vedremo", ha dichiarato il calciatore di Carrara, al centro anche di uno scambio col milanista Paquetà che non è andato in porto. Così come quello con Rakitic, che avrebbe dovuto portarlo al Barcellona: "Il loro interesse mi ha reso orgoglioso, è normale. Ma faccio già parte di un top e a me di mercato nessuno ha mai detto nulla, concretamente".