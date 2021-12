Un ragazzo profondo e maniacale nella cura del sonno e dell'alimentazione ("come Lukaku e CR7"). E innamorato della Juventus, squadra che non vorrebbe lasciare. Questo il ritratto di Federico Bernardeschi tracciato dal suo nuovo procuratore Federico Pastorello ai microfoni di Tuttosport. L'ex Fiorentina, alla Juve dal 2017, è in scadenza di contratto a fine stagione e i discorsi di rinnovo sono ancorati alla distanza di oltre un milione tra domanda e offerta.