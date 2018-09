l'unico che riesce a capire Ronaldo

Lui è un po' come il suo piatto preferito, la cacio e pepe: sta bene dappertutto.. Una carriera che sta progressivamente decollando e un ruolo sempre in fase di evoluzione: da Firenze, dove Paulo Sousa lo tramutò in esterno a tutta fascia, fino a Torino, dove Allegri lo ha vestito di più varianti., che garantirebbe maggiore spazio e duttilità.- "Sento che posso giocare in qualsiasi posizione tranne il difensore centrale: lì farei fatica", ha dichiarato nel corso della sua avventura alla Juventus. Incalzato, a poche settimane dal suo approdo in bianconero, dal proprio tecnico: "", sentenziò Allegri nel settembre 2017.- Ne ha parlato con lo staff torinese, ricevendo giudizi positivi., colmando potenzialmente anche la lacuna numerica lasciata da Marchisio.. Bernardeschi mezzala, queste le indicazioni che filtrano a più riprese., consapevoli reciprocamente che servirà pazienza per far quadrare i conti. Un pericolo, allontanarlo dalla porta; un gioiello, avere più tecnica e intraprendenza nel mezzo.- In un momento in cui - almeno per ricerca del talento - il centrocampo appare il reparto più in difficoltà della Nazionale,. Ci sono attualmente tra i convocati sei interni di centrocampo - compreso Zaniolo - ma il loro minutaggio non soddisfa i canoni di Mancini. Il CT ha espresso la propria preoccupazione per il ridotto spazio dei suoi elementi - vedi Pellegrini e Cristante - rispetto al finale della passata stagione.- Bernardeschi ha tutto dalla sua parte per tracciare una linea nella carriera.- suo l'assist a Villar Perosa per il primo gol bianconero di CR7 - e ne condivide lo stile di vita: maniaco della dieta e del fisico, presto allestirà una palestra personale in casa. Dimora che, prossimamente, sarà vicina a quella della stella portoghese, in zona Gran Madre.