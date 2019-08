La loro storia d'amore era finita a mezzo stampa con un comunicato intenso e carico d'affetto. Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi (ve la ricordate? Eccola nella nostra gallery) non stavano più insieme già nell'estate che lo portò dalla Fiorentina alla Juventus. Negli ultimi periodi, in gran segreto, i due però sono tornati insieme e come svelato da TgCom i due hanno non solo ritrovato l'amore, ma sono andati oltre. Il fantasista ha provato a tenere la notizia riservata, ma il gossip ha viaggiato più veloce del suo magico sinistro. Bernardeschi e Veronica sono infatti diventati papà e mamma da pochi giorni. Auguri! GUARDA LE FOTO NELLA GALLERY!