E' stato un matrimonio decisamente spettacolare quello svoltosi oggi a Carrara tra il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi (foto Ansa), fresco di titolo europeo con la Nazionale, e Veronica Ciardi. Un evento trasmesso in diretta tv e che ha richiamato tantissime persone nel centro storico della città toscana, che ha visto un Bernardeschi letteralmente scatenato soprattutto al termine della cerimonia. Nel suo abito bianco-grigio piuttosto vistoso, ha arringato la folla che circondava l'automobile sulla quale si trovava e ha guidato i cori che hanno caratterizzato i festeggiamenti dopo la vittoria dell'Europeo nella finale di Wembley.



Un altro episodio simpatico si è verificato nel momento della cerimonia, alla quale Bernardeschi si è presentato in leggero ritardo costringendo la sposa ad un giro in più: il prete, forse per sciogliere la tensione, ad un certo punto ha chiesto al giocatore: "Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?".