¡CONFIRMADO: DIJO'KIRICOCHO'! Chiellini le aseguró a @askomartin que utilizó la famosa maldición identificada con Estudiantes para que Inglaterra erre el último penal. pic.twitter.com/XxR9r8lV95 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 12, 2021

. La genesi la si deve a Carlosche, all', vedeva questo tifoso rioplatense che assisteva spesso agli allenamenti del club argentino. Allenamenti in cui, sotto i suoi occhi, si infortunava un giocatore. E da lìiniziò a mandarlo alle sedute delle squadre avversarie, e l'Estudiantes vinse il campionato quell'anno.Da lì,è diventato un termine per lanciare una maledizione agli avversari. Lo ha fattonella finale dei mondiali contro l'Olanda, con Robben che sbagliò un gol clamoroso; lo ha fatto Chiellini, quando Saka si è presentato dal dischetto davanti a Donnarumma nella finale di Euro2020. Vinta per l'appunto dall'Italia.