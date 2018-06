La Fiorentina, la scorsa estate, ha ceduto per quasi cento milioni di euro. Tra tutte le operazioni, sono messe a bilancio anche i debiti di intermediazione con gli agenti. Prendendo in analisi l’anno 2017, spicca il compenso per l’entourage di Federico Bernardeschi, capeggiato dall’avvocato Bozzo, che si è intascato 900.000,00 euro - prendendosi l’incasso maggiore della lista viola - che scendono a 750.000,00 con l’ammortamento