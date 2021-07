In queste ore di meravigliosa euforia, tanti- celebrati giustamente sulla pubblica piazza - vengono definiti con. Eroi addirittura. Dal mago, fino al capitanoe a, la nostra Nazionale è ricca di professionisti e campioni che hanno compiuto un’impresa sportiva eccezionale,. C’è però un giocatore chedavvero: FedericoPer lo strano meccanismo che a volte prende possesso della mente delle persone - soprattutto di chi- Bernardeschi negli ultimi mesi è: perché giocava male, perché laperdeva, per il semplice fatto di essere stato inserito danell’elenco dei ventisei azzurri. Il clima che si è creato attorno a lui è stato a momenti. E non può certamente valere la regola secondo la quale, guadagnando tantissimo (), deve saper sopportare quella valanga di cattiverie, per di più senza soffrirne:Abbiamo sempre pensato (e scritto) che Bernardeschi sia, dai piedi preziosi a un fisico ideale, e che abbia faticato a affermarsi nella Juve forse per una questione di. Ebbene, in questo Europeoche non gli riconoscevamo: la personalità. L’ha sempre avuta? L’ha trovata adesso per superare le difficoltà? Non lo sappiamo, e forse non lo sa nemmeno lui. Di sicuroquando è andato a calciare quei due rigori che valevano un pezzo di Europeo, prima contro lae poi contro l’Tirare un rigore che vale una coppa, ma è infinitamente più semplice per chi va sul dischetto forte di un percorso positivo. Se il rigore decisivo lo avesse sbagliato, ad esempio, chi avrebbe potuto gettargli la croce addosso? Pensate invece anel caso in cui un suo errore avesse privato l’Italia della finale o addirittura del titolo europeo., con le dita sulla tastiera. Quando invece il rigore di Federico è finito in rete, e poi è arrivato il trionfo azzurro, sono scese anche loro in strada a festeggiare. Daquali sono, pronte al prossimo insulto.@steagresti