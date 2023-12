Il centrocampista italiano del Toronto Fc ha dichiarato in un'intervista a La Stampa:Sto molto bene, mi sento in forma e motivato. Sono pronto per qualsiasi inizio. Tra un mese mi vedo con la mia famiglia, per il resto bisogna solo aspettare. Di sicuro penso di aver lasciato un bel ricordo alla Juve e la Juve ha lasciato un bel ricordo dentro di me. Qui son diventato uomo, abbiamo vinto tanto insieme."Ho tanta esperienza. Conosco l'80-85% dei ragazzi che ci sono, a loroQuello che ho fatto alla Juve rimane a prescindere, anche se non ne parlassi. È storia. Se dovessero uscire altre possibilità, le valuterei da professionista. Ma, è inutile nasconderlo. Anzi, è proprio bello dirlo. Non si è mai rotto nulla tra me e la Juve, mai. Forse questo sta trasparendo più adesso che in passato, io mi sono lasciato in grandissimi rapporti con la società Juve e di questo vado molto fiero. Credo che però un calciatore debba essere lucido nel capire i momenti, in quel periodo la Juve stava attraversando difficoltà troppo grandi per potersi dedicare anche ai rinnovi, infatti non sono stato l'unico a pagarne le conseguenze. Ho fatto la mia scelta, che ritengo giusta, avevo letto bene la situazione, tutta la Juve doveva ritrovarsi un po'. E ora può