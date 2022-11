Federico Bernardeschi parla dell’amico Cristiano Ronaldo in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport: “Non lo so, magari sceglierà anche lui l’America…Però penso che farà un grande Mondiale, conoscendolo credo che si sia creato da solo questa situazione per darsi più stimoli. Ai tempi della Juve ricordo cene piene di consigli: è un ottimo maestro e ha tanto da dare, mi spiace che venga fuori poco il suo lato umano”.