Elena Santarelli si racconta in tv su Rai Uno a Mara Venier durante Domenica In. La moglie dell'ex attaccante Bernardo Corradi ha raccontato la malattia del figlio presentando il suo libro 'Una mamma lo sa': "L'ho scritto per aiutare l'associazione Heal, che si occupa dei tumori cerebrali nei bambini. E per far capire agli haters cosa ho provato mentre mi criticavano. Mio figlio Giacomo è stato operato, ora sta recuperando forza e energia. A maggio l'oncologa mi ha chiamato per dirmi che è guarito, quindi abbiamo interrotto le terapie. Ero una wonder woman durante le cure, poi ho avuto un crollo e sto seguendo un percorso specifico per riprendermi. Adesso ho dovuto staccare, in questo momento sono molto fragile e non ce la faccio a essere di supporto emotivo".



"Con mio marito ci sono stati momenti di tensione, ma alla base c'è un grande amore. La sera lo guardo e ringrazio Dio non solo perché è bellissimo, ma anche perché è gentile, romantico e affettuoso. A lui non piace apparire, non ama i riflettori, è riservato".

Bernardo Corradi le ha fatto sapere: "Sei una donna con la D maiuscola e dovrei dirtelo più spesso, hai trovato il coraggio di aiutare gli altri in un momento di grande difficoltà".