Il comico, tifoso interista, spiega al Corriere della Sera: "C'è una spiaggia a 10 chilometri quasi deserta, abbiamo pensato che fosse perfetta per le vacanze. E anche ora, col Covid, il distanziamento funziona. La casa era molto semplice, in riva al mare, appartenuta a un pescatore. Non abbiamo fatto quasi nessun lavoro, abbiamo solo recintato. Ci era stato suggerito di investire in sicurezza, con una cerchia elettrificata contro intrusioni e aggressioni. Io e Edna ci siamo guardati e ci siamo detti che avremmo investito non per difenderci, ma per integrarci, aiutando i residenti, con modestia, senza sfoggiare suv, bracciali e croci d'oro, vivendo come loro, in ciabatte e costume. Quindi, da luogo di vacanza, è diventato anche altro".C’è stato un periodo che, fra nido, doposcuola e sport, seguivamo 270 bambini al giorno. Quindi, abbiamo donato e costruito 12 casette coi fondi raccolti fra gli amici. Ora, la gestione della Onlus è passata agli stessi brasiliani. C'è la scuola calcio, la scuola volley, la scuola di capoeira, che è una danza-lotta che gli schiavi usavano per risolvere le piccole dispute, senza ferirsi. La capoeira è importante perché toglie i ragazzi dalla strada... I crismi sono: rispettare i genitori, gli insegnanti, non bere, non drogarsi. Una ragazza paraplegica che faceva capoeira da noi, buttandosi dalla carrozzina, non è mai stata più presa in giro dagli altri. Ora, la chiamano la guerriera".