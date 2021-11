Il Besiktas pensa ad un grande ritorno per il centrocampo. Il nuovo nome accostato al centrocampo dei bianconeri turchi è quello di Talisca. Il centrocampista brasiliano ha giocato con il Besiktas dal 2016 al 2018 prima di volare Cina al Guangzhou Fc. Oggi il calciatore è all'Al-Nassr ma vorrebbe liberarsi viste le difficoltà economiche club. Talisca attualmente ha in ingaggio da 8 milioni di euro e questo è lo scoglio più grande per il suo ritorno con le Aquile Nere.