Rachid Ghezzal, ex Fiorentina, ha giocato l'ultima stagione in prestito al Besiktas dal Leicester. L'esterno algerino ha fatto molto bene in Turchia, rendendosi protagonista del campionato vinto e adesso sembra vicinissimo ad un trasferimento a titolo definitivo. Secondo Foot Mercato, il Leicester lo cederà per circa 3 milioni e mezzo di euro.