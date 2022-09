Il centrocampista del Besiktas Dele Alli, ex Tottenham, ha parlato a TRT Sport:



"Quando sei un giovane giocatore, le aspettative non sono alte. Da giovane che arriva in Premier League, le aspettative sono basse, ma poi inizi a segnare gol e sei sotto i riflettori. Il calcio ha i suoi alti e bassi. Venire qui è un'ottima sfida per me. Il campionato turco è un campionato difficile. So che posso sostenere la squadra qui. Farò del mio meglio con la mia passione per il calcio. Ci divertiremo, ci divertiremo come squadra. Ma a volte ci sono anche dei cali. So che questo campionato è difficile, insieme ai miei compagni, faremo molto bene sia individualmente che come squadra. Posso dire di aver imparato molto da situazioni che mi hanno sfidato come persona e come calciatore. Il supporto e l'interesse mostrato dai fan e anche dai non fan da quando sono venuto qui mi fa sentire parte di questo posto. Non ho affrontato alcuna situazione negativa da quando sono venuto qui. Mi sento obbligato a ricambiare questo amore. Sono venuto qui per vincere qualcosa, qui per essere un campione".