“Quando non hai niente, non hai niente da perdere.” diceva Leonardo Di Caprio nel ruolo di Jack Dawson in Titanic, ed è il riassunto perfetto della vita diUno che, fin da piccolo, la parola "facile" non l'ha mai considerata perché, nella città africana di Sao Tome, dov'è nato, 80 mila persone conoscevano soltanto "Lavoro, povertà, sacrifico". Non è stato semplice nemmeno il suo trasferimento in Portogallo, in cui per i primi anni viveva con i suoi genitori in una ex parrocchia civile, nel quartiere popolare di, uno dei distretti più popolosi di Lisbona.- I primi passi nel mondo del calcio li muove allosituato nell'omonimo quartiere. Il suo talento viene subito fuori. Un ragazzo che continua a segnare e dribblare è uno spettacolo da veder giocare, ma non è lo stesso per i suoi compagni di squadra, dato che giocava da solo. Il suo allenatore,, gli ripeteva: “Gedson, per favore, siediti un po’ e”. La sua risposta era sempre la stessa: “ Mister… ti prego, fammi giocare ancora un po’. Prometto che non segnerò più”. Dato il suo modo di giocare e muoversi in campo, i suoi compagni di squadra lo soprannominano(in italiano “Aquila”)- Dato il suo rendimento, due big portoghesi comesi sono subito interessati. Quest’ultimi hanno bussato per primi alla porta del ragazzo, siglando un pre-contratto secondo cui si sarebbe dovuto unire gratuitamente alla rosa biancoverde al termine della stagione 2008/2009. Il presidente del, non ci sta a perdere il giocatore, e allora chiama il Frielas dicendo: “Molto meglio ricevere, piuttosto che nulla”. Nonostante la bizzarra proposta, il calciatore accetta. Nonostante sia nato in Africa, appena si presenta la possibilità di ricevere la cittadinanza portoghese, Gerson decide di cambiare, malgrado il malcontento dei genitori. Con la vittoria dell'Europeo under 17, in finale con la Spagna per 5-4 ai rigori, riesce a mostrare tutte le sue qualità al mondo intero, aiutato da Diogo Dalot e Jose Gomez, capocannoniere del torneo. Da questo momento in poi, la sua carriera prende un risvolto notevole fino ad arrivare a, dove viene paragonato a giocatori del calibro di Matic e Witsel.- Purtroppo, l'anno dopo incomincia nel peggiore dei modi:che lo costringe a saltare sette partite. Nel 2021 inizia il suo giro disenza fortuna. Lo scorso anno approda alDi conseguenzainizia a giocare con continuità e colleziona ottime prestazioni (5 assist in stagione) ritornando ai livelli del Benfica. Visto il suo crescente rendimento ha attirato l'interesse di diversi club.Ilnel 2019, era molto interessato al classo '99 per rinforzare il centrocampo. Il club portoghese chiedeva, cifra ritenutadai rossoneri. Successivamente, l'anno dopo anche ilha mosso dei passi verso il portoghese, ma l'operazione non si è conclusa per via delrichiesto dal Benfica. Il suo procuratore è, lo stesso di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Joao Felix e tanti altri big portoghesi. L'agente di Lisbona ha ottimi rapporti con la Lazio, difatti il club romano ha mosso un forte interesse verso il giocatori. Visto le situazioni in bilico di, il centrocampista di Sao Tome risulta il sostituto ideale, dato che può giocare sia. Ha un contratto con i turchi fino al 2026, ma nelle prossime settimane i biancocelesti continueranno le operazioni per il trasferimento. Il suo valore è di