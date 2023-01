WHAT A STORY?!



Vincent Aboubakar is officially a Black Eagle again!#WelcomeAboubakar pic.twitter.com/6CHw4bi1gh — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) January 21, 2023

. Il camerunense, terminata la sua esperienza all', si trasferisce in Turchia. Si completa così il valzer degli attaccanti aperto dalla partenza di. Il suo posto all'Old Trafford viene riempito dall'arrivo di. E cosìnon può che passare, club per cui ha già militato in passato, prima di trasferirsi in Arabia Saudita. Ilviene chiarito proprio dal video-annuncio del Besiktas, che rende ufficiale l'acquisto dell'attaccante camerunense.