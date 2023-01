Wout Weghorst è a un passo dal Manchester United. Il Besiktas ha trovato l'accordo con il Burnley per l'interruzione del prestito, con i turchi che incasseranno 2.825.000 euro di penale per la risoluzione anticipata. L'olandese tornerà dunque al Burnley, che lo girerà allo United. A confermarlo anche l'allenatore dei Red Devils Erik ten Hag: "Se vicino a chiudere per Weghorst, ma non ci sarà nel derby di Manchester".