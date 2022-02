Michy Batshuayi ha già i giorni contati in casa Besiktas. A riportarlo è Fanatik, secondo il quale l'attaccante belga a fine stagione dovrà rientrare al Chelsea. Autore finora di 9 gol e 5 assist in maglia bianconera, Batshuayi non ha infatti convinto il Besiktas a riscattarlo dai Blues acquistando il suo cartellino.