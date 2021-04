con partecipanti i team che ogni weekend si sfidano negli stadi della Serie BKT. Anche quest’anno il torneo E-Sports verrà giocato sudi, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 20/21. L’organizzazione e la gestione dell’intero progetto sarà a cura di WeArena Entertainment S.p.A., società leader nell’organizzazione di eventi online ed itineranti e primo network di parchi di intrattenimento digitali a tema in Italia.. Il modello della competizione sarà ancora più attinente al campionato reale mutuando vari aspetti sia nell’organizzazione dell’evento, con un nuovo format competitivo a gironi, che nelle modalità di messa in onda, grazie ad un palinsesto variegato ricco di partite, highlights interviste e contenuti speciali dedicati alla valorizzazione di BeSports e di tutti partecipanti.Tra i partner del torneo scelti da WeArena figurano anche OIES – Osservatorio Italiano degli Esports e CMA - Creative Management Association Srl, selezionata per portare in campo un’altra grande novità, rappresentata dall’attenzione alle dinamiche della formazione in chiave di responsabilità sociale, che produrranno l'edizione di un Report d’Impatto dell’intera manifestazione.“Ringraziamo la Lega di Serie B ed i club – afferma Francesco Monastero, founder & CEO di WeArena - per averci aperto le porte di BeSports. Insieme creeremo le basi per una competizione avvincente con un occhio puntato all'engagement delle community di tifosi e alla crescita infrastrutturale dell'asset e-Sport di ogni club.”Un prodotto, quello degli eSports, in cui la Lega B e il suo presidente Mauro Balata credono per ”avvicinare ulteriormente le nuove generazioni alla Serie BKT e per promuovere attraverso uno strumento giocato in tutto il mondo il nostro campionato”.L’inizio del torneo, diviso in quattro gironi, è previsto il 17 maggio e si concluderà, dopo i playoff che inizieranno il 18 giugno, con la finalissima in programma il 20 giugno. Gli aggiornamenti con risultati, classifica e contenuti editoriali di BeSports saranno disponibili e aggiornati sul sito e sulle piattaforme ufficiali della Lega Serie B.