Il centrocampista del Genoa Daniel Bessa ha parlato al sito ufficiale del club nel giorno del suo compleanno: "Se guardo indietro, alla scelta che ho fatto, sono contento. Compagni e mister, nuovi e vecchi. Società e tifosi. Accomuno tutti in un grazie collettivo. E la città. Se Genova la sai prendere, ti regala tanto".



Sul prossimo match col Milan: "Non vediamo l’ora che arrivi lunedì. Per riabbracciare la nostra gente, il nostro pubblico. Qui in Spagna abbiamo fatto un bel lavoro".