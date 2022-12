Il sogno di Betinho, attaccante che milita nella terza divisione portoghese, di giocare in Premier League si è avverato. Per due ore. Il suo nome è infatti comparso sul sito della Premier League, come nuovo acquisto del Manchester United. Non si tratta di un colpo a basso prezzo pescato nelle divisioni minori, ma di un semplice errore. Betinho non appena si è accorto di essere stato inserito nella rosa dello United, ha scherzato sui social, scrivendo: "Grazie Manchester United, ci vediamo presto. Bruno Fernandes e Dalot, sarà un piacere condividere lo spogliatoio con voi". Il suo nome è stato poi rimosso dopo poche ore, motivando il disguido con un "errore tecnico".