Betis Siviglia-Atalanta 0-3





I TOP DELLA PARTITA



RUGGERI - L'esterno bergamasco è una gradita conferma, dopo la più che buona prestazione di Nizza. Il primo gol nasce da una sua intuizione dalla fascia, Gasp lo premia lasciandolo in campo anche per gran parte della ripresa. Un messaggio di mercato chiaro per la Salernitana: l'unico esterno mancino naturale in rosa non leverà le tende a gennaio. E l'Atalanta potrebbe non cercare altri rinforzi.



DE ROON - L'aria del Qatar gli ha fatto bene, il suo mancino non lascia spazio al portiere spagnolo e permette alla Dea di trovare il raddoppio. Resta sul terreno di gioco anche nel secondo tempo e guadagna minutaggio utile. Recupera tantissimi palloni, bentornato.





I FLOP DELLA PARTITA



ZORTEA - Senza dubbio il meno positivo dei suoi, lascia spazio a Ederson nell'intervallo. Andare a trovare la continuità da un'altra parte potrebbe aiutarlo: lui alla Salernitana può andare.



MAEHLE - Gasperini lo testa ancora in mediana, come nell'amichevole in terra francese. Il danese non sembra essere completamente a suo agio in quella posizione. Difatti, nel secondo tempo, si riprende il posto sulla fascia destra... fino al rientro di Zappacosta, che torna in campo dopo 109 giorni.